Formula 1 a Imola: Pole a Verstappen, Leclerc secondo

Uno dei gran premi 'di casa', anzi quello più vicino alla sede del cavallino rampante, Maranello, lascia per ora indietro le Ferrari dal vertice. Pole position a Max Verstappen (Red Bull) nella giornata di ieri venerdì 23 aprile 2022, dove in quel di Imola è partito ufficialmente il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy, per stare con la nomea ufficiale.

A Imola, nel circuito dedicato al Drake Enzo e a suo fratello Dino Ferrari, la Rossa del monegasco Charles Leclerc è arrivata 'solo' seconda, facendosi soffiare la testa della griglia dall'olandese alla guida del motore Honda. Fondamentale nel risultato -senza nessun demerito alle abilità di Verstappen- è stato il saliscendi di condizioni meteo, con la pioggia che è andata e tornata per tutta la sessione, nel pericolosissimo limite tra il bagnato e l'asciutto.

E' stato infatti in quell'assaggio tra umido e secco che i tecnici si sono esposti a montare le gomme da asciutto sulle monoposto, venendo smentiti dopo pochi giri per i capricci del tempo. Risultato, molte eccellenti uscite di pista -non ultimo Sainz, la cui uscita di pista ha sospeso la gara e congelato la Q2, trasferendone ordine di arrivo direttamente in Q3.

Oggi quindi la griglia si appresta a venire rivoluzionata un'altra volta: le previsioni meteo danno tempo variabile sul circuito, una pista dove è storicamente molto difficile sorpassare.

F1 Gp Imola: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull);

2) Charles Leclerc (Ferrari);

3)Lando Norris McLaren);

4) Kevin Magnussen (Haas);

5) Fernando Alonso (Alpine);

6) Daniel Ricciardo (McLaren);

7) Sergio Perez (Red Bull);

8) Valtteri Bottas (Alfa Romeo);

9)Sebastian Vettel (Aston Martin);

10) Carlos Sainz (Ferrari);

11) George Russell (Mercedes);

12) Mick Schumacher (Haas);

13) Lewis Hamilton (Mercedes);

14) Zhou Guanyu ( Alfa Romeo);

15) Lance Stroll (Aston Martin);

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri);

17) Pierre Gasly (AlphaTauri);

18) Nicholas Latifi (Williams);

19) Esteban Ocon (Alpine);

20) Alexander Albon (Williams).