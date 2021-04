F1 | Gran Premio di Imola, Sainz: "Circuito complicato". E le Qualifiche cambiano orario

Quello di Imola è un circuito che per ogni pilota Ferrari rappresenta qualcosa di magico. Lo conferma Carlos Sainz nella conferenza stampa inaugurale: "Certamente dà un brivido in più. Il primo GP in italia per un pilota Ferrari è sempre emozionante. Purtroppo la pandemia non ci permette di avere i tifosi e mi mancheranno. Mi mancherà quel fattore di ulteriore emozione ed entusiasmo che può dare a un pilota Ferrari. Si sente già l'atmosfera che circonda il circuito, è speciale". Il circuito, com'è tristemente noto, è famoso anche per il tragico incidente che costò la vita ad Ayrton Senna: "so un po' tutto quello che si impara dai documentari, dal paddock, parlando con chi ha lavorato con lui. Per quanto riguarda il profilo personale so molto poco, qualunque cosa si possa apprendere dai video, dalle interviste ,dai documentari, che lo rappresentano come la leggenda che è. Tornare sulla pista dove ha perso la vita è molto emozionante per tutti i piloti, sappiamo che qui abbiamo perso il talento più grande. Tutti gli sportivi si rendono conto di quanto sia stato speciale Ayrton".

Formula 1, Sainz positivo sul debutto in Ferrari

Il pilota spagnolo è poi tornato sul suo debutto in Ferrari, andato in scena nella prima gara stagionale in Bahrein: "Sono favorevolmente sorpreso di come sia andato bene in Q2 da subito. Nel Q3 ho fatto degli errori e non ho messo insieme il giro. Ho tante qualifiche ancora da fare, bisogna sbagliare per imparare. Quello in Bahrain è stato un inizio promettente per me, guardo avanti, mi aspetto di continuare a crescere e lavorare con i ragazzi che hanno fatto un lavoro fantastico".

Gran Premio di Imola, modificati gli orari di Prove e Qualifiche

La Formula 1 ha deciso di anticipare alle ore 14 le Qualifiche di sabato - e conseguentemente anche gli orari delle Prove di venerdì - per rispettare la cerimonia funebre per il Principe Filippo, marito della Regina Margherita di Inghilterra defunto lo scorso venerdì all'età di 99 anni. Di seguito i nuovi orari:

Venerdì

Prove Libere 1: ore 11

Prove Libere 2: ore 14.30

Sabato

Prove Libere 3: ore 11

Qualifiche: ore 14

Domenica

Gran Premio dell'Emilia Romagna: ore 15

Le Frecce Tricolori volano sul Gran Premio del Made in Italy