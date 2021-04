Formula 1 | Gran Premio di Imola: pole position per Hamilton, quarto Leclerc

Sono terminate le Qualifiche andate in scena oggi sul circuito di Imola. Le prove libere di ieri erano state piuttosto sorprendenti, specialmente per le italiane, che avevano piazzato cinque piloti nei primi nove slot. Decisamente diverso invece lo svolgimento di oggi: il più veloce è stato Lewis Hamilton e benissimo sono andate anche le Redbull che, dopo aver avuto non pochi problemi nella giornata di ieri, hanno guadagnato la seconda e la terza posizione con Perez e Verstappen. L'olandese ha commentato: "Non sono stato bravo nel Q3, ho fatto un giro sporco, andando largo in curva 3. Non si può essere perfetti ogni volta, vedremo dove ho sbagliato e cosa è andato storto. Non è stata la Q3 più semplice per me, ma la terza casella è sempre una buona posizione di partenza. Domani sarà interessante, avremo due vetture dietro Hamilton su gomme diverse, vedremo come andranno le cose. Cercheremo sicuramente di rendere a Lewis la vita difficile".

Gran Premio di Imola, alti e bassi per la Ferrari

I piloti Ferrari non sono purtroppo riusciti a confermare totalmente le buone sensazioni avute dopo la prima giornata di prove libere. Leclerc ha fatto registrare il tempo di 1.14.740, mentre Sainz è stato eliminato in Q2, deludendo le previsioni positive dovute all'ottima prova di ieri. Sensazioni ambivalenti anche in casa AlphaTauri: bene Gasly, che si piazza al quinto posto, mentre Tsunoda partirà in ultima posizione dopo l'incidente avuto oggi alla Variante Alta, dove il giapponese ha perso il controllo della vettura finendo a sbattere contro il retrotreno. Male, infine, le Alfa Romeo: Raikkonen e Giovinazzi si sono piazzati rispettivamente al 16° e al 17° posto.

GP di Imola, la griglia di partenza

1. Hamilton (Mercedes) 1’14”411

2. Perez (Red Bull) 1’14”446

3. Verstappen (Red Bull) 1’14”498

4. Leclerc (Ferrari) 1’14”740

5. Gasly (AlphaTauri) 1’14”790

6. Ricciardo (McLaren) 1’14”826

7. Norris (McLaren) 1’14”875

8. Bottas (Mercedes) 1’14”898

9. Ocon (Alpine) 1’15”210

10. Stroll (Aston Martin) 1’15”176

11. Sainz (Ferrari) 1’15”199

12. Russell (Williams) 1’15”261

13. Vettel (Aston Martin) 1’15”394

14. Latifi (Williams) 1’15”593

15. Alonso (Alpine) 1’15”593

16. Raikkonen (Alfa Romeo) 1’15”974

17. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1’16”122

18. Schumacher (Haas) 1’16”279

19. Mazepin (Haas) 1’16”797

20. Tsunoda (AlphaTauri) s.t.

Foto profilo ufficiale Facebook Lewis Hamilton