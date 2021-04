Formula 1 | Gran Premio di Imola, vince Verstappen. Hamilton secondo, Leclerc solo quarto

Gara entusiasmante quella andata in scena nel pomeriggio. Vince la Redbull con Verstappen, delusione in casa Ferrari: per Leclerc e Sainz solo 4° e 5° posto

Imola è un circuito impegnativo per definizione e le sorprese, infatti, non sono mancate. Vince Verstappen, ma questa non può essere una sorpresa, che regala la prima vittoria stagionale alla Redbull. Finale amaro per le Ferrari: Leclerc non riesce a custodire il podio, nonostante i tanti giri in terza posizione, mentre per Sainz sono emerse diverse difficoltà.

La vittoria di Verstappen incendia quindi la stagione, inaugurando di fatto il duello Redbull-Mercedes. L’olandese ha tenuto la prima posizione per tutta la gara e, complice anche un errore di Hamilton, non ha mai permesso a nessuno di insidiare la sua vittoria.

GP di Imola, il racconto della gara

Parte benissimo Verstappen che subito si impone su Hamilton, e bene anche Leclerc che approfittando di un’imperfezione di Perez si piazza alle spalle del campione inglese. Nei primi giri il blocco iniziale rimane fitto, complici anche i diversi interventi della Safety Car, ma dopo una decina di traguardi Verstappen allunga: 5 secondi su Hamilton e 7 su Leclerc. Due sbavature di Sainz che lo fanno finire al 7° posto, mentre i due marziani che guidano la gara allungano su Leclerc, il quale in una ventina di giri accumula un ritardo di circa 20 secondi. Si ferma al 27° giro Verstappen che monta le gomme medie e poco dopo fa lo stesso Hamilton. Il pilota Redbull si piazza quindi in prima posizione mantenendo 5” di vantaggio sull’inglese. Al 31° e al 32° giro incidenti per entrambe le Mercedes: Hamilton finisce sulla ghiaia ma riesce a ripartire dalla nona posizione, mentre Bottas si colpisce con Russel e termina la gara. Ancora Safety Car in pista e Norris ne approfitta per avvicinarsi a Leclerc. Al momento della ripartenza, il pilota McLaren brucia il ferrarista e si avvicina pericolosamente a Verstappen. Il traffico alle spalle dell’olandese si fa intenso, con le due Ferrari e Hamilton – che nel frattempo è tornato in quinta posizione – ad insidiare Norris. Verstappen ne approfitta e va a +10” sul pilota inglese. A sei giri dalla fine Hamilton riesce a superare Leclerc sul rettilineo: ormai è lotta con Norris per il secondo posto. Bellissimo duello tra i due, con Hamilton che riesce a spuntarla, ma ormai è troppo tardi per provare a riprendere Verstappen. Il pilota Redbull taglia per primo il traguardo e regala al suo team la prima vittoria stagionale.

GP di Imola, la classifica finale

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) a 22”

3. Lando Norris (McLaren) a 23”7

4. Charles Leclerc (Ferrari) a 25”5

5. Carlos Sainz (Ferrari) a 27”

6. Daniel Ricciardo (McLaren) a 51”2

7. Lance Stroll (Aston Martin) a 51”9

8. Pierre Gasly (AlphaTauri) a 52”8

9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a 1’04”7

10. Esteban Ocon (Alpine) a 1’05”7

11. Fernando Alonso (Alpine) a 1’06”5

12. Sergio Perez (Red Bull) a 1’07”1

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 1’13”1

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 1 giro

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) – ritirato

16. Mick Schumacher (Haas) a 2 giri

17. Nikita Mazepin (Haas) a 2 giri

18. Valtteri Bottas (Mercedes) – ritirato

19. George Russell (Williams) – ritirato

20. Nicholas Latifi (Williams) – ritirato

