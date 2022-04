Formula 1, conferme per Verstappen nella Sprint. Leclerc secondo, Sainz quarto dietro a Perez

Red Bull, Ferrari, Red Bull e ancora Ferrari: questo il quadro finale della gara Sprint del secondo giorno di corse al Gran Premio di Imola, verdetto che non fa altro che sottolineare nuovamente quello che molto probabilmente sarà il principale duello della stagione. Vince Max Verstappen, quindi, dopo un inizio difficoltoso che lo aveva fatto scivolare in seconda posizione dietro a Charles Leclerc, gerarchia poi ribaltata nel finale della gara. I problemi principali per la Ferrari sono stati dettati dagli pneumatici: inaspettatamente, infatti, la Rossa ha consumato le gomme soft sul finire della gara, consentendo all’olandese di superare il ferrarista al penultimo giro.

Due però le notizie positive: la prima è certamente rappresentata dalla prestazione di Carlos Sainz, che da decimo ha chiuso quarto alle spalle di Perez, anche lui pilota Red Bull. La seconda notizia è invece di carattere più superstizioso: non è mai successo fino ad oggi, infatti, che il pilota vincente della Sprint si ripetesse il giorno della gara. Dita incrociate quindi nel box Ferrari.

GP di Imola, la griglia di partenza

La gara Sprint assegna punti, molti di più rispetto allo scorso anno, ma non sancisce la griglia di partenza. Questa è infatti dettata dalla velocità dei giri nel primo giorno di corse, il quale ha visto Verstappen come pilota più veloce. Questa quindi la griglia di partenza di domani alle ore 15, quando i semafori si spegneranno e i piloti schiacceranno al massimo sull’acceleratore.

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

SECONDA FILA

3 Lando Norris (Ing/McLaren)

4 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

TERZA FILA

5 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

QUARTA FILA

7 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

8 Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo)

QUINTA FILA

9 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

10 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

SESTA FILA

11 George Russell (Ing/Mercedes)

12 Mick Schumacher (Ger/Haas)

SETTIMA FILA

13 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

14 Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

18 Nicholas Latifi (Can/Williams)

DECIMA FILA

19 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

20 Alexander Albon (Tha/Williams)

Leggi anche:

Curiosità, ristoranti, hotel