Fortitudo Baseball Bologna, torna Nick Pugliese

Per il lanciatore italo-americano si tratta di un ritorno a Bologna dopo l'approdo alla Fortitudo Baseball nel 2011

Giornata di ritorni per l’UnipolSai Fortitudo Baseball Bologna. La squadra, si legge nel comunicato stampa, "è lieta di comunicare il ritorno a Bologna di Nick Pugliese. Il formidabile lanciatore italo-americano arriverà a Bologna nelle prossime ore e sarà a disposizione per la Coppa Campioni in programma a Ostrava, Repubblica Ceca, dal 13 al 17 luglio".

Fortitudo Baseball Bologna, le parole di Pugliese

“Sono davvero contento di tornare ancora una volta a indossare la divisa della Fortitudo” - il commento di Pugliese. “Sono oramai 10 anni che faccio parte di questa organizzazione vincente che mi ha sempre dato fiducia e professionalità. A fianco di un grande coaching staff, sarà piacevole essere parte di un parco lanciatori formato da campioni e veterani. Andremo in campo per competere e vincere la Coppa. Forza Bologna!”.

"Dopo il suo approdo sotto le Due Torri nel 2011 - continua la nota - Pugliese è diventato un perno fondamentale del monte di lancio dell’UniipolSai Fortitudo, contribuendo in maniera fondamentale alle vittorie della Coppa Campioni 2012, 2013 e 2019 e dello Scudetto 2014".

Foto Fortitudo Baseball Bologna