Fortitudo Bologna, rigettato il ricorso per il caso Robinson

La Fortitudo aveva presentato ricorso per una possibile inosservanza del protocollo Covid da parte di Pesaro, ma la Corte d’Appello ha rigettato la richiesta

Il periodo buio della Fortitudo Bologna sembra non conoscere fine, sia dentro che fuori dal campo. La Effe, lo scorso 13 aprile, aveva presentato ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo per una presunta inosservanza del protocollo Covid circa la presenza di Robinson nella gara persa contro la VL Pesaro.



Questo il comunicato apparso sul sito della Federazione: "La Corte Sportiva d'Appello, a scioglimento della riserva, rigetta il reclamo della Fortitudo Lavoropiù Bologna. Trasmette gli atti alla Procura federale per gli eventuali provvedimenti di competenza".

