Fortitudo Bologna-Cantù 75-68. Salvezza raggiunta per la Effe

Una gara da thriller, ma alla fine la Fortitudo Bologna vince lo scontro salvezza contro Pallacanestro Cantù, chiudendo di fatto una stagione che poteva costare carissima. Finalmente sorrisi quindi in casa Lavoropiù, grazie specialmente a Aradori e Banks, rispettivamente 17 e 20 punti. Ci sarebbe anche una porticina che porterebbe ai playoff, ma l’importante per la Effe è stato mettere in sicuro la categoria.

Fortitudo Bologna-Pallacanestro Cantù, la partita

Parte forte la Fortitudo e già dopo 4’ è sul +7. L’imprecisione sotto canestro e il braccetto di chi conosce il valore della posta in palio, costante di tutta la gara per entrambi i team in campo, premiano Cantù che al finale di primo quarto chiude sul 20-21. Aradori come detto ha le mani calde e insieme a Withers tiene a galla la Effe fino alla fine del secondo periodo, che si chiude sul 38 pari.

Nonostante la tenacia di Cantù, specialmente con Radìc (50% dal campo) la Lavoropiù non molla e alla fine di terzo quarto si porta sul +6 con Banks che completa un gioco da 4 punti. L’ultimo quarto è una gara nella gara a chi sbaglia meno: la tensione si fa sentire e da una parte e dall’altra si sbaglia in modo costante, come ad esempio il tecnico preso da Aradori a 45” dalla fine sul punteggio di +6. Ma dopo qualche brividio di cui i tifosi avrebbero fatto volentieri a meno la Fortitudo vince la gara più importante della sua stagione e può finalmente rilassare le braccia: anche il prossimo anno sarà Serie A.

Foto pagina ufficiale Facebook Fortitudo Bologna