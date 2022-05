Retrocessione Fortitudo, Lepore: “Grande dispiacere, siamo vicini ai tifosi”

Brucia ancora la retrocessione della Fortitudo Bologna, matematicamente condannata alla Serie A2 dopo la sconfitta di domenica contro la GeVi Napoli. Ne parlano i tifosi, ne parlano i giornali e ne ha parlato anche il sindaco Matteo Lepore a margine della conferenza stampa di presentazione di Art City Bologna.

“È un grande dispiacere quando una delle società di Basket City retrocede. Come città dovremo stare vicini alla società, ai giocatori ma soprattutto ai tifosi che, come sempre, hanno dimostrato grande forza. Noi non vediamo l’ora che torni in Serie A ma soprattutto che ci sia un rilancio dal punto di vista della gestione della società. Noi come Comune saremo sempre vicini alla squadra – ha concluso il primo cittadino – a partire dalla messa a disposizione del Palazzo dello Sport”.