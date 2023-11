Ducati, Francesco Bagnaia è di nuovo campione mondiale Motogp

Fissato il bis. Francesco Bagnaia è campione del mondo di Motogp, per il secondo anno di fila, a bordo delle moto del team ufficiale Ducati. Pecco ha vinto il gran premio di Valencia alla fine di un confronto con Jorge Martin. Un confronto durato appena sei giri, fino alla caduta dello spagnolo della Pramac. Completano il podio le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Johan Zarco. A Borgo Panigale, sede della casa motociclistica, tifosi e appassionati si sono lascia andare alla gioia per il titolo conquistato dal piemontese, con i maxi-schermi che hanno mostrato tutto il gran premio in diretta.

"E' un sogno! Il sabato ci fa penare sempre poi la domenica siamo sempre i più forti. E' stata una stagione bella, Barcellona ha influito un po' troppo. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo anche la gara", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport, così come riporta l'Ansa. "Non ho visto la comunicazione 'Martin out'. Ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo contemporaneamente anche la gara: è fantastico, meglio di così non potevo chiedere".

"Straordinario Francesco Bagnaia che vince a Valencia e si conferma campione del mondo della MotoGp - così la premier Giorgia Meloni si complimenta con il pilota in un post sui social, con la foto del campione - per il secondo anno consecutivo con la sua Ducati. Grandissimo 'Pecco', anche quest'anno ci hai fatto sognare. Orgoglio italiano".