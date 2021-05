Giro d'Italia, Ewan vince la Modena-Cattolica

Si è conclusa la quinta tappa del Giro d'Italia 2021. A vincere, dopo il passaggio a Bologna, è stato l'australiano Caleb Ewan, velocista del team Lotto Soudal. Come previsto la gara è stata piuttosto noiosa per larghi tratti, ma nel finale non sono mancate le sorprese: Dombrowski, Sivakov e Landa sono finiti a terra, con quest'ultimo costretto ad andar via in ambulanza. Tanti gli italiani presenti nei primi dieci arrivati e, anche se tra questi non c'è Alessandro De Marchi, il ciclista friulano ha conservato la Maglia Rosa.

Giro d'Italia, il racconto della tappa Modena-Cattolica

Dopo la partenza da Modena alle ore 13.10 subito Marengo e Tagliani (rispettivamente Bardiani e Androni) hanno tentato la fuga, guadagnato già più di 4 minuti al momento del passaggio a Bologna. Ma dopo il sole del capoluogo emiliano, vento e pioggia hanno colpito la carovana rosa, rallentando e soprattutto spezzando il gruppo in più tronconi. Pellaud (Androni) e Gabburo (Bardiani) attaccano e guadagnano si portano in cima al gruppo nei pressi di Cesena. Gougeard (Citroen) li raggiunge poco dopo e i tre guidano il gruppo per diversi chilometri. A -10 circa dall'arrivo sono Nizzolo e Ewan a guidare la gara, ma nonostante l'allungo profondo il ciclista milanese viene beffato dall'australiano che vince in volata, registrando il tempo di 4 ore, 7 minuti e un secondo.

Modena-Cattolica, l'ordine d'arrivo

1) Caleb Ewan (LTS) - 4h07'01''

2) Giacomo Nizzolo (TQA) st

3) Elia Viviani (COF) st

4) Peter Sagan (BOH) st

5) Fernando Gaviria Rendon (UAD) st

6) Matteo Moschetti (TFS) st

7) Andrea Pasqualon (IWG) st

8) Dylan Groenewegen (TJV) st

9) Manuel Belletti (EOK) st

10) Davide Cimolai (ISN) st

Foto pagina Facebook ufficiale Giro d'Italia