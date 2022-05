Giro d'Italia: le immagini del passaggio a Bologna: "Atleti di un altro mondo" | FOTO e VIDEO

Emozionante passaggio del Giro d’Italia per le strade di Bologna. Centinaia di fan hanno accompagnato gli atleti impegnati nel tratto Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia, 11^ tappa del tour. Una tappa per velocisti, visto che la pendenza nei 204 km totali è poco più di quattrocento metri. Grande protagonista dei pronostici dei tifosi è il francese Arnaud Demare, già vincitore di due tappe di questa edizione del Giro, mentre è stato purtroppo assente il vincitore della Pescara-Jesi di ieri, martedì 17 maggio, infortunatosi sul podio poiché il tappo dello spumante gli è finito direttamente in un occhio. Il tifo dei presenti era, naturalmente, tutto per gli italiani presenti in gara: il bolognese Lorenzo Fortunato, Domenico Pozzovivo e soprattutto Vincenzo Nibali, arrivato alla sua ultima stagione.

Giro d’Italia a Bologna, il percorso

La carovana è entrata nel territorio di Bologna da Imola, passando per via Marconi. Poi i ciclisti hanno imboccato la via Emilia, toccando Toscanella, Castel San Pietro, Ozzano e San Lazzaro. Da lì gli atleti sono entrati in città: via Emilia Levante, via Po, via degli Orti e via Murri, poi i viali della parte sud-ovest della città. Abbandonati i viali con la curva a gomito per prendere via Sabotino, la carovana ha puntato verso nord-ovest: via Tolmino, viale Gandhi, viale Togliatti, viale De Gasperi e infine la Persicetana.

Giro d’Italia a Bologna, strade chiuse ma traffico scorrevole

Grande entusiasmo da una parte, grande preoccupazione dall’altra. Diverse le strade chiuse al traffico nelle zone toccate dal Giro ma, nonostante questo, non sono stati ravvisati grandi intasamenti del traffico, come confermato dalle forze dell’ordine impiegate in strada. Probabilmente l’orario ha giocato un ruolo decisivo: il giro è infatti transitato per Bologna nel primissimo pomeriggio e certamente questo ha influito nel non creare eccessivi disagi al traffico cittadino.