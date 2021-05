Giro d'Italia, le tappe dell'Emilia Romagna: Bologna il 12 maggio

Si partirà il prossimo 8 maggio da Torino, e poi si percorrerà l'Italia intera in lungo e in largo. É il Giro d'Italia, "la festa popolare più amata dagli italiani", come ha dichiarato ieri Stefano Bonaccini, Governatore dell'Emilia-Romagna. La regione, infatti, sarà una grande protagonista del Giro: quattro tappe che coinvolgeranno tutte e nove le province emiliano-romagnole.

Giro d'Italia, le tappe dell'Emilia-Romagna

La prima volta che i contendenti alla maglia rosa entreranno in Emilia-Romagna sarà l'11 maggio con la tappa Piacenza-Sestola. La tratta, contando tre stelle di difficoltà, è tra le più ostiche: la prima parte segue la via Emilia ed è decisamente pianeggiante, mentre nella seconda il percorso presenta molti dislivelli. L'arrivo a Sestola è il primo in salita: da Fanano, infatti, la strada sale decisamente con picchi di pendenza del 13%-14%, prima di riscendere per 800 metri circa e risalire nuovamente fino al traguardo. Data la sua difficoltà ci si aspetta già, in questa tappa, qualche scossone alla classifica.

Il giorno seguente, invece, il Giro partirà da Modena e arriverà, dopo 177 km, a Cattolica. Questa è una tappa per velocisti, che non presenta dislivelli e che segue la via Emilia quasi nella sua interezza e passando naturalmente per Bologna e Imola. Si tornerà poi in Emilia-Romagna il giorno 20 maggio nella tappa Siena-Bagno di Romagna. Qui le stelle di difficoltà sono addirittura 4 su 5: molta montagna e quindi molti dislivelli difficili, soprattutto il Passo della Consuma (1060) e il Passo della Calla (1295), per quella che sarà la prima tappa appenninica di tutto il Giro. Il tour in Emilia-Romagna si concluderà il giorno seguente, venerdì 21 maggio, quando la corsa partirà da Ravenna - tappa in omaggio a Dante Alighieri, nel 700° anniversario della sua dipartita - per arrivare a Verona. Il percorso è del tutto pianeggiante, prevalentemente urbano e che non presenta particolari difficoltà.

Giro d'Italia, tutte le tappe

Saranno tredici, in tutto, le regioni italiane che vedranno passare sul proprio territorio i ciclisti impegnati nel Giro d'Italia. I 3.479,9 chilometri totali saranno divisi in 21 tappe, con una media di 165,7 chilometri a tratta e con un dislivello totale di ben 47.000 metri. Di seguito l'elenco completo delle tappe.

Torino – Torino Tissott ITT Stupinigi – Novara Biella – Canale Piacenza – Sestola Modena – Cattolica Grotte di Frasassi – Ascoli Piceno Notaresco – Termoli Foggia – Guardia Sanframondi Castel di Sangro – Campo Felice L’Aquila – Foligno Perugia – Montalcino Siena – Bagno di Romagna Ravenna – Verona Cittadella – Monte Zoncolan Grado – Gorizia Sacile – Cortina d’Ampezzo Canazei – Sega di Ala Rovereto – Stradella Abbiategrasso – Alpe di Mera Verbania – Valle Spluga Senago – Milano Tissott ITT

