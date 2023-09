Giro dell’Emilia 2023: vince Roglic. I tifosi: “Gara imperdibile” | VIDEO

È terminato con la vittoria di Primoz Roglic il Giro dell’Emilia 2023, arrivato alla sua 106^ edizione. Nella classica di fine stagione, come al solito, non è mancato il pubblico a incitare i ciclisti e ad affollare i bordi delle strade fino in cima a San Luca. In tutto, sono 204 i chilometri percorsi dai corridori con ben 2.800 metri di dislivello: a vincere, come detto, è stato Primoz Roglic. Secondo posto per Pogacar (UAE Team Emirates), terzo per Yates (Team Jayco Alula). Primo tra gli italiani Giulio Ciccone (Lidl-Trek), arrivato ottavo.