Giro Emilia Elite, in gara anche le donne con un percorso più 'soft'. Itinerario completo e orari

Oltre al tradizionale Giro dell'Emilia, atteso per il prossimo 2 ottobre, nella stessa giornata torna anche l'edizione rosa, ovvero il Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite, alla sua ottava edizione. Il percorso più morbido rispetto a quello maschile (qui il percorso della gara maschile, 104° Giro dell'Emilia) si svolge principalmente sulle strade della provincia di Bologna, con un breve tratto nel territorio della provincia di Ferrara.

'Giro Emilia donne Elite' 2021, il percorso completo

La partenza è da Bologna in Piazza della Costituzione e l'arrivo è a San Luca. Il percorso si sviluppa quasi completamente in pianura, tranne l’ultimo tratto dove affronta la salita del “Colle della Guardia”. Dopo la partenza, lasciata la città di Bologna, al km 4,600 la

corsa transita davanti allo stabilimento “Granarolo”, al km 9,400 l’innesto su via Ferrarese per giungere al km 21,400 nella cittadina di Altedo. Dopo l’innesto su S.P. 20, si attraversano i paesi di San Pietro in Casale e Pieve di Cento. Si tocca Cento in provincia di Ferrara e transitando per via del Curato si rientra in provincia di Bologna in direzione di San Matteo della Decima.

La corsa prosegue in direzione di San Giovanni in Persiceto per poi girare a sinistra verso la Trasversale di pianura. Quindi ci si immette nella rotonda di via Persicetana in direzione di Bologna.

Attraverso Borgo Panigale, via Togliatti, viale Vicini, porta Saragozza ci si immette al km 85,0 nello stesso percorso della gara maschile dei professionisti.

Il passaggio sotto l’arco del Meloncello è l’inizio della salita verso S. Luca di km 2,100, con pendenza media del 10%, massima del 18%.

'Giro Emilia donne Elite' 2021, gli orari: