Giro d'Italia a Bologna e San Lazzaro, via Emilia chiusa al traffico

Il Giro d'Italia si appresta ad attraversare l'Emilia-Romagna e Bologna si prepara a gestire l'impatto della corsa rosa sulla città. Del tema si è parlato ieri in Prefettura, in vista della tappa che toccherà il capoluogo emiliano: l'11esima, in programma mercoledì 18 maggio, che porterà i corridori da Sant'Arcangelo di Romagna a Reggio Emilia.

Bisognerà fare i conti con una giornata di passione, non solo dal punto di vista sportivo, tanto che nell'incontro si è parlato di una chiusura anticipata delle scuole. In particolare, poi, i provvedimenti sulla viabilità dovranno considerare che il tracciato della tappa passerà nella stessa zona già interessata dai lavori sul Pontelungo. Preparativi in corso anche a San Lazzaro, dove la corsa passerà subito prima di arrivare a Bologna.

"Il passaggio del Giro nel nostro territorio (lungo la via Emilia, in direzione Bologna) è previsto tra le 14,43 e le 14,56 circa. Per permettere il transito di tutta la carovana rosa - scrive l'amministrazione di San Lazzaro sul proprio sito web - la via Emilia sarà chiusa al traffico indicativamente dalle 12,15 fino al termine del transito dei ciclisti, ad eccezione dei mezzi di soccorso". L'informazione è provvisoria, specifica il Comune, in attesa dell'ordinanza della Prefettura con gli orari definitivi di chiusura al transito.

"Su tutto il tratto sanlazzarese della via Emilia, dal confine con il Comune di Bologna all'intersezione con via Idice (Sp7) - continua la nota - sarà inoltre istituito il divieto di sosta su entrambi i lati dalle 22 di martedì 17 alle 15,30 di mercoledì 18".