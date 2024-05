Giro d’Italia, c’è anche Bologna: ecco dove passerà

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non solo il Tour de France. A Bologna quest’anno passerà anche il Giro d’Italia: il 17 maggio la carovana rosa affronterà la tappa Riccione-Cento, passando in diversi Comuni dell’area metropolitana di Bologna.

Tutte le informazioni

I Comuni interessati dal Giro sono: San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano (competenza tratto di Rotatoria Mondine e parte della SP11), Castello d'Argile (SP11 tra via Sant'Andrea e via Asia) e Pieve di Cento. “La carovana rosa – scrive la polizia locale Reno-Galliera in un post su Facebook – arriverà in territorio di San Pietro in Casale da Altedo, percorrendo tutta la SP20 ‘Altedo’, giunti all'intersezione con la SP4 ‘Galliera’ svolterà a sinistra in direzione Bologna per poi svoltare a destra sulla via Galliera Nord. Proseguiranno percorrendo il sottopasso ferroviario per poi attraversare il centro abitato di San Pietro in Casale lungo la circonvallazione di via Pescerelli, immettendosi sulla Galliera Sud giungendo fino alla rotatoria ‘delle Mondine’. Dalla rotonda delle mondine i ciclisti si dirigeranno a Pieve di Cento sulla SP11 "San Benedetto" che verrà percorsa nella sua interezza. Giunti alla rotonda ‘Cazzani’ il gruppo svolterà a destra in via Provinciale San Pietro fino all'intersezione con la via De Gasperi, strada che verrà percorsa per raggiungere via Asia, da qui svolteranno a sinistra per arrivare in Circonvallazione Levante dove svolteranno a destra, percorreranno quindi la Circonvallazione di Pieve di Cento, passando dinanzi al parco Isola che non c'è e al Cimitero, fino a giungere alla rotatoria con via Provinciale Cento (Ponte Vecchio), qui la carovana lascerà il territorio della Reno Galliera e si dirigerà a Cento, dove è previsto il traguardo in via Ferrara”.

Secondo gli organizzatori della competizione, i ciclisti dovrebbero arrivare all’innesto della Ferrarese tra le 16.34 e le 16.54; alla rotatoria delle Mondine tra le 16.48 e le 17.09; alla circonvallazione di Pieve tra le 17.00 e le 17.22.

Chiusure stradali

Tutte le strade interessate, dice ancora la polizia locale, saranno chiuse dalle ore 14 circa. “In particolare – continua il post – per quanto riguarda le strade di collegamento, la chiusura interesserà tutta la SP20 ‘Altedo’, tutta la SP11 ‘San Benedetto’, la SP4 ‘Galliera’ sarà chiusa dall'intersezione con via Rubizzano (tratto "Famila") e via Genova. Oltre alla chiusura totale della viabilità interna agli abitati come sopra specificato”. Viste le molte chiusure stradali, la polizia locale consiglia di evitare spostamenti non indispensabili. Inoltre, tutte le scuole nei Comuni di San Pietro in Casale e Pieve di Cento chiuderanno alle ore 13.00.

La tappa

La Riccione-cento è una tappa completamente piana, lunga 179 chilometri e con un dislivello di appena 150 metri. I ciclisti percorreranno strade prevalentemente rettilinee con carreggiate di larghezza variabile, intervallate da centri abitati. L’unico dislivello della parte finale della tappa è costituito dal ponte sul fiume Reno poco prima del traguardo.