Gli Sharks di Bologna: Matteo Dalle Donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Grazie alla rinascita di Bologna Lacrosse, con il ritorno sotto le due Torri del gioco del creatore, molti ragazzi e ragazze hanno potuto scoprire questo particolare sport proveniente dall’America, alcuni si sono fermati ai primi passaggi, altri invece sono entrati a far parte del roster degli Sharks. Oggi conosciamo Matteo Dalle Donne, bolognese classe 1996, uno di questi nuovi “squaletti” che, dopo le prove estive, ha deciso di entrare a far parte della squadra della sua città. - Ciao Matteo, parlaci un po’ di te. “Sono un ragazzo di 26 anni, nato e cresciuto a Bologna, quindi proprio un Bolognese DOC, tifosissimo della Fortitudo. Dopo il liceo mi sono laureato in chimica industriale alla Alma Mater con il massimo dei voti e adesso lavoro in una azienda del territorio come operatore di Stampa 3D. Sono un gran appassionato di sport americani, ho giocato diversi anni a basket e baseball, ora lacrosse” - Come hai scoperto Bologna Lacrosse? “Tutto merito, o colpa, di Instagram. Era giugno e stavo scrollando la homepage, quando mi apparve un post sponsorizzato della squadra che invitava a giocare. Dato che l’allenamento si teneva al campo del hockey su prato, contattai subito un mio amico che si allenava proprio lì e andammo a provare. A Settembre lui ha lasciato perché ricominciava l’hockey, mentre io ho continuato.” - Conoscevi già questo sport? “Il lacrosse lo conoscevo già perché seguendo un po' i vari sport americani mi era capitato di vedere qualche articolo o video. Mi ero incuriosito e avevo guardato se per caso c'era anche in Italia, ma al tempo la squadra più vicina era ad Amola, poi giocando ancora a basket avevo lasciato perdere e non ci avevo più pensato.” - Quali sono state le cose più difficili da apprendere in questi primi mesi? “Sicuramente imparare cradle [il movimento che viene fatto per mantenere la pallina all’interno della stick ndr] e l’utilizzo della stick non sono stati semplice, però all’inizio tutti i movimenti risultano complessi, dal tiro al passaggio, passando per corsa e cambio mano.” - Quali sensazioni hai provato durante la tua prima amichevole [contro Bella Venezia a inizio Agosto ndr]? “Bisogna dire che ho giocato la prima amichevole dopo neanche 4 allenamenti, quindi devo ammettere che all’inizio mi sono sentito perso e spaesato in campo, e non capivo bene cosa dovevo fare. Però quarto dopo quarto, sono entrato un po’ di più nei meccanismi e mi è stata sicuramente molto utile a capire lo sport.” - Cosa ti aspetti da questa stagione? “Siamo una squadra composta da diversi ragazzi al primo anno e stiamo ancora cercando di conoscerci e di capire come giocare insieme, quindi credo che all’inizio faremo un po’ di fatica, però l’affiatamento è buono e con il passare della stagione, con l’aiuto dei più esperti, sono sicuro che cresceremo e riusciremo a toglierci anche qualche soddisfazione.”