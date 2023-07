F1, il Gran Premio tornerà a Imola nel 2024

“È stato pubblicato il calendario del Campionato di F1 per il 2024 e il Gran Premio tornerà a Imola nel weekend 17-19 maggio”. A darne l’annuncio è il sindaco di Imola Marco Panieri, dopo che la competizione quest’anno è stata annullata a causa dell’alluvione del 16 e 17 maggio. La speranza del sindaco è che “vista la sensibilità dimostrata dalla Formula 1 e dall'AD Stefano Domenicali verso i nostri territori colpiti, si possa recuperare l'edizione 2023 con un'estensione dell'attuale contratto al 2026. Siamo al lavoro anche per questo insieme a tutti i partner dell'evento”.

Il sindaco Panieri: "Siamo già al lavoro"

Ad ogni modo, ora tutta la concentrazione e l’impegno degli organizzatori si riverserà sulla prossima edizione. “Siamo al lavoro perché il Gran Premio a Imola sia un grande momento di ripartenza e di rilancio per tutta l’Emilia-Romagna dopo le difficoltà del 2023. Una festa di orgoglio e promozione per tutto il Made in Italy, che porterà centinaia di migliaia di tifosi da tutto il mondo e coinvolgerà tutta la città di Imola”, ha spiegato Panieri. La macchina organizzativa, fa sapere il sindaco, “è già al lavoro per una grande manifestazione ricca di passione ed emozione nel cuore della Motor Valley. Il prossimo Gran Premio 2024 sarà anche un’occasione di solidarietà da parte del motorsport verso i nostri territori e per ripartire insieme più forti di prima”.