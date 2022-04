Guida al Formula 1 GP di Imola: date, biglietti, regole di accesso e consigli utili

C’è grande attesa, emozione e adrenalina per il terzo Gran Premio di Formula 1 in soli 18 mesi che vedrà come straordinario palcoscenico l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un appuntamento, quello dal 22 al 24 aprile, ancora più significativo perché vedrà il ritorno del pubblico degli appassionati, dopo due edizioni a porte chiuse.

Nuovo regolamento tecnico e l’assegnazione della Sprint Race

Il nuovo regolamento tecnico, e l’assegnazione della Sprint Race, renderanno ancora più emozionante l’attesa per il Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, con il cuore dei tifosi che batterà soprattutto per la Ferrari e l’AlphaTauri, augurandosi di vedere un pilota di queste due grandi Scuderie aggiungersi nell’Albo d’Oro a Lewis Hamilton e Max Verstappen, i dominatori delle ultime due edizioni.

Biglietti Formula 1 Rolex Gp Imola

Migliaia di appassionati che non vedono l’ora di tornare a sentire e a vedere dal vivo il rombo delle monoposto di Formula 1, su un tracciato che piloti, team e addetti ai lavori hanno eletto tra i più tecnici e spettacolari dell’intero Circus. La caccia ai biglietti è partita fin dall'annuncio delle prevendite. Ancora qualche posto disponibile, i prezzi vanno dai 50 fino agli oltre 700 euro! Rivendita su TicketOne

Il programma della 3 giorni (22-24 aprile)

Modalità di accesso ed emergenza covid

Vista l’attuale situazione sanitaria dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 e la concreta possibilità di mantenere eventuali restrizioni all’accesso del pubblico all’evento, ogni possessore di biglietto è tenuto obbligatoriamente a:

Essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 GREEN PASS BASE, da vaccinazione, guarigione o tampone.

https://www.dgc.gov.it/web/

Indossare una Mascherina FFP2, dispositivo di protezione delle vie respiratorie (obbligatorio, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologico).

Completare l’Online Check-in che sarà disponibile a partire dal 04/04/2022 al link: https://gpf1imola2022.cvespa.it/ per inserire i dati utili alla tracciabilità degli utenti. Alla fine della registrazione verrà rilasciato un QR code che dovrà essere obbligatoriamente esibito agli accessi assieme al biglietto.

Non sarà consentito l’accesso all’Evento ai possessori di biglietto sprovvisti di GREEN PASS BASE valido.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti con esenzione di età alla campagna vaccinale (minori di età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esentati da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per motivi di sicurezza legati al contenimento della pandemia di Covid-19, si ricorda che il giorno dell’evento, il governo potrà applicare regole o restrizioni diverse a seconda delle indicazioni che verranno comunicate al termine dello stato di emergenza previsto il 31/03/2022.

Tutte le informazioni aggiornate sui requisiti per accedere all’evento saranno disponibili online su https://www.ticketone.it/campaign/green-pass

