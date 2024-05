Grande festa al Dall'Ara, il Bologna esulta tra fuochi d'artificio e l'inno della Champions | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Grande festa allo stadio Dall’Ara, sulle note dell’inno della Champions che per la prima volta è risuonato a Bologna. È stata una notte di magia sugli spalti dello stadio, illuminata da fuochi d’artificio e con tanta musica di Lucio Dalla e di Cesare Cremonini, entrambi tifosissimi del club rossoblù, a creare l’atmosfera. Nemmeno la pioggia battente, che ha fatto slittare la grande festa in Piazza Maggiore, i festeggiamenti non si sono fermati.

La festa post partita

Queste le immagini del post-partita del Bologna, terminata con un inaspettato 3-3 al termine di 90 minuti di gioco serratissimo. Ma nemmeno questo risultato è riuscito a fermare il club di Thiago Motta. E il Dall’Ara stracolmo di tifosi e pronto a festeggiare è stato un caldo abbraccio per la squadra che ha saputo riaccendere i sogni calcistici del capoluogo emiliano.

Coreografie, tanta musica e in campo Orsolini e Zirkzee protagonisti della festa, tra bandiere e finte coppe dalle grande orecchie innalzate. La serata è culminata con il giro di campo di tutti i giocatori e l’omaggio sotto ogni settore, che si è concluso sotto la curva Bulgarelli. Quando poi la squadra è arrivata sotto la curva Bulgarelli è scattato l’inno della Champions, che ha fatto sognare tutti i bolognesi.