Hellas Verona-Bologna, probabili formazioni. Torna Antov, sulla trequarti spazio a Vignato

Penultima partita della stagione per il Bologna, che sfiderà in trasferta il Verona. Soriano torna in mediana vista l’indisponibilità di Svanberg, in difesa possibile turno di riposo per Danilo

Il Bologna si avvia a concludere una stagione in cui, anche a detta del suo allenatore Sinisa Mihajlovic, si poteva fare di più. L’obiettivo rimane comunque il 10° posto in classifica, ma per raggiungerlo i rossoblù dovranno battere proprio l’Hellas Verona, avversaria di domani.

Hellas Verona-Bologna, le scelte dei due allenatori

Poche le sorprese preparate da Sinisa Mihajlovic per lo scontro di domani contro l’Hellas. In porta dovrebbe essere confermato Ravaglia, testato in questo finale di stagione per capire la sua futuribilità. In difesa confermati Tomiyasu, Soumaoro e Dijks, mentre il volto nuovo potrebbe essere Antov, con Danilo dirottato in panchina. Con l’indisponibilità di Svanberg la coppia di mediani potrebbe tornare a essere composta da Schouten e Soriano, anche se il centrocampista ex Villarreal ha dimostrato di soffrire un po’ la rigidità dettata da questa posizione in campo. Difficile, però, che Mihajlovic si affidi a Poli dal primo minuto. Nel reparto offensivo spazio a Vignato insieme a Barrow e a Palacio, mentre sulla destra il ballottaggio tra Skov Olsen e Orsolini è perfettamente in parità: Miha scioglierà le riserve solo domani.

In casa Hellas quasi tutti convocabili, ad eccezione dei lungodegenti Benassi e Vieira. Pandur confermato in porta al posto del probabile partente Silvestri, mentre in difesa Gunter dovrebbe spuntarla su Magnani. Tameze e Ilic come interni di centrocampo, in attacco Kalinic in vantaggio su Lasagna.

Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Allenatore: Ivan Juric.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Foto sito ufficiale Bologna FC