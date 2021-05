Hellas Verona-Bologna, le pagelle dei rossoblu. Palacio il migliore, problemi invece per il giovane Ravaglia

Partita viva e dai ritmi molto intensi quella tra Hellas Verona e Bologna, nonostante la mancanza di veri e propri obiettivi per questo finale di stagione. Bravi Palacio e compagni a non mollare il colpo, nonostante l'Hellas spingesse forte nel tentativo di chiudere la partita. L'argentino, come spesso capita, è stato senza dubbio il migliore in campo. Male, invece, la coppia Ravaglia-Tomiyasu.

Hellas Verona-Bologna, le pagelle di Palacio e compagni

Ravaglia 5: colpevole di lasciare scoperto il suo palo in occasione del secondo gol, sbaglia qualcosa anche in fase di impostazione.

De Silvestri 6,5: partita ordinata, mezzo punto in più per la rete.

Tomiyasu 5: fatica su Zaccagni, poi gli prende le misure ma si fa beffare da Kalinic in occasione del gol.

Soumaoro 5,5: partita solida, ma un paio di sbavature gli costano la sufficienza.

Dijks 5,5: non riesce a rendersi pericoloso in fase offensiva e rimedia anche un giallo che gli farà saltare l’ultima (74’ Orsolini sv).

Schouten 5,5: meno lucido del solito (90’+1 Poli sv).

Soriano 6,5: partita non semplice per il trequartista, ma il suo apporto in fase offensiva è indispensabile, come testimoniato dall'assist sul primo gol.

Skov Olsen 6: dormiente per gran parte della partita, ma negli ultimi minuti ci prova con più convinzione e serve l’assist che vale il pareggio.

Vignato 6,5: si abbassa per ricevere più palloni e dà sempre la sensazione di potersi rendere pericoloso (90’ Juwara sv)

Palacio 7: le azioni d’attacco passano sempre da lui. Il gol gli vale la palma di migliore in campo (90’+1 Raimondo)

Sansone 5: confusionario e impreciso, non lascia il segno (62’ Barrow 6,5: entra e cambia il volto offensivo della squadra).

Mihajlovic 6: forse tenere in panchina Barrow non era la migliore scelta, ma tutto sommato il suo Bologna tiene il campo per gran parte del match e reagisce due volte con il giusto carattere.

Foto pagina Facebook ufficiale Bologna FC