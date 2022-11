I campionati di Lacrosse di scena a Bologna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Domenica di lacrosse per la città di Bologna, il prossimo 27 novembre 2022, sotto le due torri, per esser precisi presso il campo del Hockey Team Bologna, sito in via Raffaello Sanzio 8/2 in zona Barca, andranno in scena la prima giornata del campionato femminile e il secondo turno di quello maschile. Un appuntamento nel quale Bologna Lacrosse non sarà solo organizzatore, ma anche protagonista in entrambi i tornei. Al mattino ci sarà il debutto del Mixed Team, la squadra formata dalle ragazze bolognesi, molte delle quali al debutto assoluto, e le amiche di Roma Leones, che, nella prima giornata del campionato femminile, affronterà prima le campionesse in carica di Milano Baggataway, poi le venete di Bella Venezia “Vedremo un team in fase di rodaggio – dichiara Dominò Giancarlini, giocatrice di Roma Leones e leader del Mixed Team – molte delle nostre atlete sono ancora delle neofite in campo lacrossistico e abbiamo avuto poche possibilità di allenarci tutte insieme [con quello di sabato scorso, sono stati solamente due gli incontri ndr], ma di certo non ci mancherà la grinta. Il nostro obiettivo sarà quello di divertirci, di fare del nostro meglio e di usare le conoscenze delle atlete di lunga data per far crescere quelle nuove.” “Domenica giocheremo contro le MIlano Bagattaway – continua Giancarlini - un gruppo ben rodato e che possiede atlete dall'esperienza pluriennale e internazionale, avendo fatto parte a più riprese della nostra nazionale, a seguire Bella Venezia, una squadra di giovanissime e grintose, che in poco tempo sono cresciute tantissimo da un punto di vista tecnico e atletico... insomma saranno due belle sfide per noi!” Al pomeriggio sarà il momento dei ragazzi, chiamati a confermarsi con Bella Venezia, dopo la vittoria convincente ottenuta a Milano due settimane fa. “Bella Venezia è una squadra giovane, atletica e di gran talento, pur giocando solamente da poco più di un anno – afferma Alessandro Carella, attaccante e membro dello staff degli Sharks – che, per quest’anno, può contare sul supporto dei Painkillers Milano, una collaborazione che porta in dote esperienza e organizzazione tattica, oltre ad atleti molto importanti, andando a creare un mix da non sottovalutare.” “A differenza della trasferta milanese – prosegue Carella – domenica ci presenteremo con un roster allargato, con diversi ragazzi alla loro prima esperienza assoluta, ciononostante la squadra è pronta e avrà voglia di far bene davanti al proprio pubblico. Il programma completo della giornata, che si svolgerà domenica 27 novembre 2022. - Campionato Femminile: ore 10:00 Mixed Team vs Milano Baggataway ore 11:00 Milano Baggataway vs Bella Venezia ore 12:00 Bella Venezia vs Mixed Team - Campionato Maschile ore 13:30 Bocconi vs Rooster Leones ore 15:00 Bologna Lacrosse vs Bella Venezia Luogo: Hockey Team Bologna – Via Raffaello Sanzio 8/2, Bologna. Ingresso gratuito. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming.