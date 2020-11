Iame Series Italy: Lorenzo Leopardi vince sul circuito internazionale di Adria nella categoria X30 mini entry level

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Concluso un fantastico week-end sul bellissimo circuito di Adria, per la 5° tappa della IAME Series Italy. Il baby driver con una prestazione superlativa si aggiudica le vittorie in Gara 1, Gara 2, facendo registrare la pole position e il fastest lap. Arrivati all'Adria International Raceway nella giornata di Venerdì, il talentuoso driver Santagatese, che si cimentava per la prima volta con questo campionato, ha iniziato a prendere confidenza sia con il tracciato che con il materiale messo a disposizione dal Gherard Racing Team. Arrivati alla domenica di gara, il baby pilota di S.Agata Bolognese, sprigionando determinazione e talento ha sbaragliato gli avversari, portando a casa la vittoria finale.