Illumia Padel Cup: a Castenaso si sfidano i campioni del calcio. E c’è anche Totti

Sono tanti, tantissimi gli ex giocatori e campioni che, tra oggi e domani, si sfidano a padel al Country Club di Castenaso. È l’Illumia Padel Cup: il torneo con scopo benefico organizzato dall’ex giocatore del Bologna Thomas Locatelli. Trentadue in tutto i calciatori, tra cui Totti, Candela, Panucci, Di Canio, Marchegiani, Doni, Fiore e Toni. Con loro anche Marco Bernardi, presidente di Illumia, e Mario Trebbi, socio fondatore del Country Club di Villanova di Castenaso. Le gare saranno trasmesse sul sito di Illumia e la regola per partecipare è avere avuto almeno una presenza in Serie A. La finalità del torneo è delle più nobili: il ricavato infatti sarà devoluto a “La Mongolfiera onlus” che, con la somma ricevuta, aiuterà le famiglie di bambini affetti da disabilità.

Illumia Padel Cup, il programma

Venerdì 1 luglio

Ore 11 – Inizio torneo

Ore 13.30-16.00 – Pausa

Ore 16-19 – Torneo

Ore 19.30-22.30 – Aperitivo riservato ai calciatori

Sabato 2 luglio

Ore 10 – Inizio torneo

Ore 13.30-15 – Pausa

Ore 15-17 – Torneo

Ore 17-18 – Finali

Ore 20 – Cena di Gala e premiazioni