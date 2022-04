Dietro le ‘quinte’ del GP. Imola si tinge di rosso Ferrari: “Domani? Vince Leclerc” | VIDEO

Sta finalmente per arrivare il giorno che tutti i ferraristi attendevano: domani si correrà il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna ad Imola, quarto circuito stagionale e primo in terra europea. L’attenzione è naturalmente tutta rivolta a Charles Leclerc, vincitore dei due primi GP della stagione e, a detta di moltissimi tifosi, favorito per la gara di domani.

Una Ferrari che quest’anno sembra aver trovato la formula giusta per poter aggredire il Mondiale, titolo che a Maranello manca ormai dal 2007: “La stagione è lunga e le altre scuderie porteranno sicuramente delle modifiche, ma la prime gare sono state molto promettenti. Siamo fiduciosi: vogliamo combattere fino alla fine”.

