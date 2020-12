Inter vs Bologna 3-1. Doppietta di Hakimi rende i nero-azzurri irraggiungibili(RESOCONTO-PAGELLE)

Il Bologna subisce il gioco dell’Inter. La partita è stata per la maggior parte guidata dai neroazzurri. L’unico momento in cui i rossoblu hanno recuperato parzialmente lo svantaggio è stato sul gol di Vignato nella prima metà del secondo tempo, che ha fatto sperare di poter riaprire la partita. Peccato che subito dopo Hakimi abbia reso pan per focaccia ai felsinei e riportato il Bologna a due gol indietro.

Primo tempo (Inter 2- Bologna 0)

Al S. Siro di Milano il Bologna scende in campo con il nuovo modulo provato in settimana e che era stato rivelato in anticipo da una "talpa" , come era stata definita da un Mihajlovic adirato durante la conferenza stampa prepartita. Al termine della partita il mister ha affermato che la motivazione di questa scelta era dettata da una carenza di giocatori disponibili. Al 16’ il capocannoniere dell’Inter Lukaku porta la sua squadra in vantaggio. Arriva il cross da sinistra, Lukaku svirgola la palla di sinistro, ma riesce comunque a metterla dentro . Prima dell’intervallo arriva il raddoppio dell’Inter con Hakimi. Hakimi taglia la difesa del Bologna inserendosi, mentre da metà campo arrivava un assist, stoppa la palla e di sinistro segna raso terra.

Secondo tempo (Inter 3 – Bologna 1)

Gol del Bologna! Al 66’ Vignato, entrato al posto di Svanberg, segna ricevendo un passaggio e tira sotto la traversa segnando. La felicità però per i rosso-blu dura poco. 4 minuti dopo Hakimi rifila un altro gol a Skoruspki dal limite dell’area di rigore tirando nell’angolino sinistro basso. E così la distanza tra le due squadre ritorna quella della fine del primo tempo e lo resterà per il resto della partita.

Ammoniti: Hickey, Danilo ( Bol) Hakimi (int)

PAGELLE

Migliori today

Vignato 7: il suo gol ha riacceso la speranza di un recupero, poi spenta da Hakimi

Peggiori today

Barrow 5: ancora non ci siamo. Il Gambiano continua a non trovare la rete, e forse neanche l’atteggiamento giusto.

Bologna: Skorupski 6.5; De Silvestri 6,5, Tomiyasu 5,5 Danilo 6, Hickey 5 (61′ Khailoti 6); Schouten 6, Medel 6,5 (61′ Dominguez 6); Svanberg 6 (61′ Vignato 7), Soriano 6, Barrow 5 (78′ Vergani); Palacio 6 (78′ Rabbi ng).

Inter: Handanovic 6,5; Skriniar 6., de Vrij 6, Bastoni 6,5 (82′ D’Ambrosio); Hakimi 7.5 (70′ Darmian 6,5), Vidal 6 (70′ Barella 6,5), Brozovic 6, Gagliardini 6,5, Perisic 6; Lukaku 7 (70′ Lautaro Martinez 6,5), Sanchez 6,5 (90′ Eriksen ng).

