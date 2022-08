Italbasket, stasera a Bologna la sfida contro la Francia

Tutto pronto per la sfida dell’Unipol Arena alle ore 20.30 tra Italia e Francia. Nell’amichevole di lusso per l’Italbasket, primo di una fitta serie di impegni estivi, il ct Pozzecco ha scelto una lista di quindici giocatori: Della Valle, Spissu, Biligha, Tonut, Gallinari, Melli, Fontecchio, Tessitori, Ricci, Baldasso, Polonara, Datome, Petrucelli e i virtussini Pajola e Mannion. Tagliati nelle ultime ore Procida e Spagnolo, anche se lo stesso ct ha precisato: “Non voglio chiamarli tagli perché l’avventura Azzurra è lunga e si snoda su più competizioni anche durante l’anno. Tutti coloro che non sono qui oggi potranno essere protagonisti alla prossima occasione, in un’ottica di gruppo allargato”.

Italia, i prossimi impegni

Finito il ritiro di Pinzolo, stessa località in cui si è ritrovato nelle ultime estati il Bologna calcio, l’Italbasket si prepara ad affrontare una serie di impegni che, come detto, si preannuncia fitta. La prossima settimana gli Azzurri voleranno in Germania per giocare la VTG Supercup: la prima sarà contro la Serbia il 19 agosto, poi la gara contro la vincente di Germania-Repubblica Ceca. Ci saranno poi gli impegni ufficiali: prima le due gare valevoli per le qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 contro Ucraina (24 agosto) e Georgia (27 agosto) e, infine, EuroBasket 2022, che si giocherà dal 1 al 18 settembre.

Foto Facebook Italbasket