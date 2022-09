Coppa Davis, l’Italia chiude con una vittoria

Si chiude la parentesi bolognese della Coppa Davis. L’Italia, già qualificata alle finali di Malaga dopo aver battuto l’Argentina, supera anche la Svezia grazie al 2-1 firmato Berrettini, Fognini e Bolelli.

L'Italia vince contro la Svezia

Il primo supera in poco più di un’ora e mezza l’avversario Elias Ymer (6-4 6-4). Impressionante il numero di ace da parte del tennista romano, ben otto. Con il punto conquistato, Berrettini assicura il primo posto agli Azzurri e condanna la Svezia all’eliminazione.

Meno brillante del solito Jannik Sinner, che perde contro Mikael Ymer (4-6 6-3 3-6) in una gara piena zeppa di errori, sia da una parte che dall’altra.

Sorride invece l’Italia del doppio: tutto facile per Fognini e Bolelli che superano con un netto 2-0 (7-6 6-2) la coppia svedese composta da Madaras e Goransson. L’Italia conquista così tre vittorie su tre match e si qualifica da prima in classifica per la fase a eliminazione diretta di Malaga. Con gli Azzurri si qualifica anche la Croazia, eliminate invece Argentina e Svezia.

Foto Twitter Federtennis