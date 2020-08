Kart. Leopardi, un altro podio per il piccolo pilota di Sant’Agata Bolognese.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Al Trofeo Estivo disputatosi sul Circuito di Pomposa, il pilota bolognese centra un altro risultato valido per la scalata al regionale In un weekend che sicuramente ha dato spettacolo anche dal punto di vista meteorologico e non solo dei motori, il bolognese Lorenzo Leopardi, 7 anni e pilota della categoria Entry Level, guadagna il secondo posto alle spalle di Davoli. In gara con il team Antonelli Motorsport, Lorenzo Leopardi anche sul Circuito di Pomposa ha dimostrato un’ottima competitività, con un podio conquistato dopo aver combattuto come un leone per la vittoria, ruota a ruota, fino all’ultimo giro. Una pre-finale e finale serratissime in cui i due giovani piloti hanno dato vita a una vera e propria lotta fatta di sorpassi e pochissimi centimetri di distacco l’uno dall’altro. Se questo è lo spettacolo che ci aspetta, i due giovani piloti emiliani daranno vita ad uno straordinario campionato. Prossimo appuntamento dopo la pausa estiva, il 5 - 6 settembre a Rioveggio (BO) per la terza tappa del Campionato regionale Aci Karting Emilia Romagna.