Karting: Leopardi esordisce nella categoria 60 mini internazionale

Nel weekend appena terminato esordio del piccolo pilota Bolognese nella categoria internazionale 60 mini gr.3 al prestigioso Trofeo delle Industrie che arriva alla 49^ edizione. Palcoscenico di caratura mondiale nella quale hanno partecipato in passato grandi piloti, quest'anno presenti 280 piloti in rappresentanza di 36 paesi del mondo, con ben 84 piloti presenti soltanto nella cat. 60 intern.gr.3. Il talentuoso pilota di Sant’ Agata Bolognese causa traffico nelle qualifiche ufficiali del Venerdì non è riuscito a confermare quanto di buono ha fatto vedere nelle prove libere del giovedì; il sabato, invece, la possibilità di accedere al ripescaggio per le gare della domenica è stato vanificato da un incidente nell’ultima manche eliminatoria. Nonostante tutto però si rientra con un bagaglio di esperienza in più e consapevoli che si sta lavorando nella giusta direzione. In occasione dell’evento si è potuto evidenziare una nuova partnership con l’azienda Kiwitron, specializzata in sensori e software intelligenti, in grande espansione, a breve seguirà la presentazione ufficiale di questa nuova collaborazione. Si ringraziano, infine, gli sponsor Made in Box, LZ Cartongessi, SEA SRL, D-Edil Ristrutturazioni già attivi da anni nella crescita e nel supporto del giovane pilota emiliano, in questo percorso di crescita nel mondo del motorsport ed infine un ringraziamento al Team KART&GO Motorsport, sempre al suo fianco.