PGS IMA e PGS WELCOME unite per lo sport

Con grande soddisfazione comunichiamo che, in un periodo così difficile per il mondo delle associazioni sportive dilettantistiche, due storiche realtà bolognesi PGS IMA Polisportiva Bologna e PGS WELCOME , hanno avviato un percorso di collaborazione. La nostra volontà (dicono i Presidenti delle due Polisportive) è di migliorare e ampliare l'offerta sportiva, anche a favore del territorio in cui operiamo da tempo. Nell'ottica di valorizzare i punti di forza e di potenziare aree di intervento, la nuova collaborazione mette in campo risorse umane e materiali per il raggiungimento dello scopo comune: fare sport e trasmettere i valori educativi che ci insegna!