La scienza applicata alla bicicletta: il programma di Campus bike convention

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

“È difficile paragonare il ciclismo del passato e quello di oggi, è cambiato tutto: i metodi di allenamento, la tecnologia, l’alimentazione…”. Lo dice Beppe Saronni, uno degli ospiti di Campus Bike Convention, il primo evento internazionale dedicato al rapporto tra ciclismo e prestazione, che si terrà a Bologna il 2 e il 3 dicembre, negli spazi di FICO Eataly. Un evento verticale, pensato per professionisti che lavorano nel settore - allenatori, preparatori, e atleti - ma anche per tutti coloro che, per passione, lavoro o vocazione, possono trovare nel programma un’occasione preziosa di formazione, apprendimento, e anche di “networking”. Dal ciclismo alla MTB, dalla pista all’endurance, dall’alimentazione alle ultime tecnologie: il filo conduttore sarà l’approccio scientifico a discipline popolate da numerosi falsi miti che impediscono agli atleti di raggiungere il proprio potenziale. Importanti esperti italiani e internazionali metteranno le più moderne metodologie a disposizione dei partecipanti. Il programma è intenso: nella sala plenaria si avvicenderanno oltre 25 relatori e più di 30 workshop coinvolgeranno i partecipanti nelle 5 sale dedicate ad allenamento, prestazione, nutrizione, biomeccanica e forza. Tra i relatori, Diego Bragato (Head of Performance della Federazione ciclistica Italiana), parlerà di come allenare il ciclista in fase evolutiva, Davide Cassani (ex CT della nazionale italiana) porterà la sua esperienza nella gestione di un team per ottenere il massimo dagli atleti, Mikel Zabala (CT Nazionale spagnola MTB), analizzerà le variabili più importanti per creare un piano di allenamento. Ci sarà spazio anche per grandi atleti come Marco Aurelio Fontana (Bronzo MTB alle Olimpiadi di Londra 2012), che parlerà di allenamento multidisciplinare, Alessandro Ballan (Campione del Mondo 2009), che analizzerà l’evoluzione del ciclismo professionistico, o Vittoria Bussi (Record dell’ora femminile), che spiegherà le sue metodologie di allenamento e la sua esperienza di donna, matematica e atleta. Beppe Saronni darà vita a un interessante confronto tra il ciclismo di ieri e quello di oggi, focalizzandosi proprio sull’evoluzione scientifica e tecnica delle metodologie; Elisabetta Borgia (Psicologa delle Nazionali Italiane e della LIDL Trek) fornirà strumenti per utilizzare la mente a vantaggio degli atleti e per massimizzare la performance in bicicletta. Ma ci sarà spazio anche per parlare di nutrizione, di tecnologia a servizio dello sport, di prevenzione degli infortuni, dell’importanza del recupero e del riposo, ma anche di bikefitting e aerodinamica. In cattedra un elenco di nomi selezionati sulla base della competenza, dell’esperienza e della condivisione di una visione scientifica del ciclismo sempre più concreta. Il programma completo e l’elenco dei relatori è disponibile su https://convention.campus.bike/programma/ Le iscrizioni a Campus Bike Convention sono aperte. Per informazioni e iscrizioni www.convention.campus.bike oppure via mail a convention@campus.bike