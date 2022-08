Serie A, Lazio-Bologna: le probabili formazioni. Sansone in vantaggio su Barrow e Orsolini

Tutto pronto per la prima sfida di campionato della Serie A 2022-2023. Il Bologna sarà impegnato alle ore 18.30 di domenica 14 agosto allo Stadio Olimpico, dove troverà la Lazio.

Lazio-Bologna, le scelte dei due allenatori

Dopo la vittoria contro il Cosenza in Coppa Italia, Sinisa Mihajlovic – che domani siederà regolarmente in panchina – potrebbe confermare Nicola Sansone, match winner nella sfida di lunedì scorso. L’ex Villarreal si giocherà il posto con Barrow e Orsolini, mentre è sicuro del posto Marko Arnautovic, da cui si sembra allontanato il pericolo Manchester United. Poche sorprese per il resto della formazione, se non nella scelta del modulo: Miha schiererà probabilmente un 3-5-2 con Soriano sulla linea dei mediani. L’unico altro ballottaggio è quello che riguarda la fascia sinistra, anche se Lykogiannis è apparso in gran forma nella partita di Coppa Italia: sembra lui il favorito, con Cambiaso inizialmente dirottato in panchina.

Nella Lazio esordio tra i pali per Maximiano, mentre Marco Antonio dovrebbe lasciare il posto in mezzo al campo a Cataldi. Pedro e Luis Alberto in panchina: giocano Basic e Zaccagni.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Provedel, Adamonis, Gila, Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Vecino, Romero, Cancellieri.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Lykogiannis; Sansone, Arnautovic.

A disposizione: Bagnolini, Bardi, Amey, Angeli, Cambiaso, Kasius, Mbaye, Motolese, Aebischer, Urbanski, Vignato, Barrow, Orsolini, Raimondo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Assistenti: De Meo-Scarpa.

IV Uomo: Pezzuto.

VAR: Ghersini.

AVAR: Lo Cicero.