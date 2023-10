Serie A, la Virtus asfalta Varese: il Paladozza è in fiamme

Prima gara casalinga di campionato per le V Nere di Coach Banchi che al Paladozza affrontano gli storici rivali della Openjobmetis Varese. Ed è subito festa perché Belinelli e compagni centrano una vittoria ad alto punteggio, saranno 115 al minuto 40, infliggendo uno scarto di + 31.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Ritmi alti fin dalla palla a due con entrambe le squadre che penetrano spesso nel pitturato alla ricerca dei due punti, Polonara e Cacok si muovono bene sotto le plance mentre Dobric difende e riparte in contropiede trovando il pareggio a 5′ abbondanti dalla prima sirena (9-9), 2/2 di Woldetensai e tripla di Cordinier per il primo vantaggio della gara (12-11); la Segafredo prova a mettere le distanze dai propri avversari con Dunston dalla media, con Belinelli che chiude il gioco da quattro, e con Polonara che insacca il +8 bianconero, time out Varese (21-13).

La Virtus difende bene non lasciando tiri facili a Moretti e compagni, Lundberg debutta ufficialmente rendendosi protagonista del minibreak che consente ai suoi compagni di scappare sul +13, Varese prova a rispondere ma Dunston e ancora Lundberg, con il gioco da tre, chiudono il primo quarto sul punteggio di 33 a 22.

Dunston sempre dal pitturato e Belinelli da tre aprono le danze nel secondo quarto, Mickey prende tutto ciò che passa a rimbalzo e si iscrive a referto firmando il +14 (40-26), ora è Pajola a diventare una spina nel fianco della difesa biancorossa, sia dalla media che dall’arco diventa illeggibile per i suoi avversari, conquista anche rimbalzi e conduce i suoi compagni sul +20 a 3′ abbondanti dall’intervallo; Polonara e Mickey fanno a sportellate con tutti e trovano con continuità anche la via del canestro, Varese non riesce a rientrare, troppo forte al momento la fisicità delle V Nere, squadre negli spogliatoi sul punteggio di 58 a 39.

Pajola, Dobric e Lundberg producono giocate e punti, l’Openjobmetis prova a reagire sfruttando l’arco e torna a -16, Coach Banchi chiama allora il time out a meno di 6′ dalla terza sirena (67-51), tripla di Belinelli, 2/2 di Cordinier ai liberi, ma i biancorossi provano a ricucire lo svantaggio provando la soluzione dai 6 e 75, Cordinier, Lundberg e Mickey rimandano però subito a -18 Varese a 2′ dalla fine del terzo quarto (78 – 60). Gran movimento di Mickey sotto canestro che con una mano segna altri due punti, altra reazione avversaria che però si ferma sul -14 dopo 30′ di gioco (81 – 67).

Anche Hackett si iscrive a referto ad inizio quarto, la squadra lombarda però non ci sta e prova a rimanere aggrappata alla partita sfruttando sia i liberi che i tiri da tre, Moretti mette la bomba del -12 e la panchina virtussina chiama time out a 7′ abbondanti dalla fine (88-76). La Virtus rientra in maniera positiva dal minuto di sospensione, con capitan Belinelli che segna due triple di fila per il 97-79.

Le due squadre si raffreddano e non trovano canestri, Cordinier sblocca la situazione con un appoggio e Dobric con due tiri liberi porta la squadra a superare i 100 punti. Varese resta precisa da 3 punti con Virginio, ma la Virtus supera i 23 punti di vantaggio grazie all’appoggio di Mascolo (107-84) e non concede più ulteriori punti ai suoi avversari. La partita termina 115-84 dopo due triple di Alessandro Pajola e una schiacciata di Polonara.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Openjobmetis Varese: 115-84 (33 – 22; 58 – 39; 81 – 68)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11, Lundberg 11, Belinelli 23, Pajola 16, Dobric 10, Mascolo 2, Cacok 3, Hackett 2, Mickey 16, Polonara 10, Dunston 9, Abass 2.

Coach: Banchi

Openjobmetis Varese: Shahid 13, Cauley-Stein 6, Ulaneo 2, Woldetensai 4, Moretti 13, Librizzi, Virginio 3, Hanlan 22, Mc Dermott 12, Brown 9.

Coach: Bialaszewski

Arbitri: SAHIN T. – PERCIAVALLE A. – CATANI M.