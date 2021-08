Loiano, tutto pronto per la seconda edizione di 'Bologna Montana Bike Festival'

Il comune dell'Appennino sarà il centro dell'evento che andrà in scena il 4 e 5 settembre

Torna a Loano il "Bologna Montana Bike - Festival Enduro, Downhill, Cross Country e…EBX Urban", con la seconda gara del Campionato Italiano targato FMI, con una formula più ampia e spettacolare, dopo il successo della prima edizione del 2020.

Il comune dell'Appennino sarà il centro di un evento che andrà in scena il 4 e 5 settembre, con più espositori, test bike, show dimostrativi, un circuito per bambini e tanto altro immerso nella splendida natura dell’Appennino.

Sabato 4 settembre il Festival ospiterà la seconda tappa del Campionato Italiano EBX Urban - si legge in una nota - per tutti gli iscritti alla kermesse sarà possibile provare il circuito della gara. Una novità assoluta che animerà il centro storico con un circuito innovativo in prossimità del Palazzo comunale sul quale si sfideranno i piloti con le loro E-Bike, tra salti e ostacoli e duelli spalla a spalla.

Per tutti gli iscritti al Festival sarà poi possibile provare la pista di gara. Luca Ladinetti, assessore al Turismo di Loiano e animatore del Festival ha dichiarato: “Con la realizzazione di BOM.B.A, (Bologna Montana Bike Area) siamo riusciti ad offrire una possibilità di divertimento, turismo e sport ampiamente sostenibile.".

Informazioni, iscrizioni programma sul sito www.bolognamontanabikearea.it.