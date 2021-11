Lotta campionati mondiali veterani . Bronzo per il C.a.b. con Popov

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

LOTTA MONDIALI VETERANI BRONZO PER POPOV DEL C.A.B. Un Mondiale Veterani davvero ricco di emozioni e, per la nazionale azzurra, anche di soddisfazioni. Uno stupendo oro del ravennate Domenico Piccinini chiude la quarta giornata dei Campionati Mondiali Veterani di lotta, in scena a Loutraki in Grecia. Piccinini ha iniziato il suo percorso dai quarti di finale dove ha battuto 11-0 l’ungherese Sandor Pali, ha continuato con la semifinale dove ha superato anche l’ucraino Mykhailo Nylypiuk e, per concludere, nella finalissima per l’oro ha avuto la meglio sul russo Andrei Savin sul risultato di 2-0. L’ultima giornata si è chiusa con la medaglia d’argento di Guglielmo Cecca nei 100kg di greco romana classe A (fino a 40 anni). Per il Club Atletico Bologna si è presentato Dumitru Popov allenatore della compagine bolognese di lotta olimpica e detentore del titolo mondiale cat 78 kg. Classe A. Un percorso netto realizzato vincendo i primi due incontri rispettivamente contro un ucraino e un tedesco ma che si è arrestato contro il biellorusso Murashka che ha vinto l’incontro per 6 a 4. In finale per il bronzo Popov ha poi vinto e convinto contro il russo Kaverin per 13 a 4 . Sempre per il C.A.B. nella classe E fino a 60 anni, hanno lottato Corrado Ghidini nei 100 kg e Stefano Raspadori nella cat 78 kg, entrambi vincitori dei loro primi incontri contro due iraniani ma che si poi si sono fermati ad un onorevole 5 ° posto in classifica, dopo aver perso la finale per il bronzo. Sfortunato Mario Tudor 8° classificato nella classe B fino a 45 anni che nella cat 78 kg ha dovuto cedere il passo al turco Memi dopo essere stato anche in vantaggio. Gli atleti del CAB sono già ritornati a Bologna, accolti in palestra dal presidente Paolo Landuzzi e dove sono già tornati ad allenarsi insiemi ai compagni più giovani che devono prepararsi per l’imminente gara di Coppa Italia.