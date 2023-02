Lotta: Evangelisti campione d'Italia veterani, Zappalà argento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

LOTTA Campionati Italiani veterani 2023 Club Atletico Bologna Evangelisti campione d’Italia Zappalà d’argento Ostia , 10 febbraio 2023 – Sono andati in scena i Campionati Italiani di lotta libera e greco romana per la classe d’età Veterani. Circa 70 atleti tra i 36 e i 60 anni si sono sfidati per la conquista del titolo nazionale, suddivisi in 6 categorie di peso e 6 classi d’età per ognuno dei due stili in gara. Due gli atleti in gara nella greco romana per il Club Atletico Bologna e due podi prestigiosi. Claudio Evangelisti si laurea per la prima volta campione d’Italia nella categoria 78 kg classe E, mentre Alessandro Zappalà è medaglia d’argento nella cat 88 kg classe D. Nella lotta libera altra medaglia di Zappalà con il bronzo sempre nella categoria 88 kg. Ad accompagnare i due veterani c’era Roberto Marchesini allenatore federale. Soddisfazione da parte del presidente del CAB Paolo Landuzzi. Al Palapellicone tempio delle arti marziali c’erano molti ex lottatori del giro della Nazionale, alcuni dei quali ancora dicono la loro sulle materassine europee e mondiali, come Jonathan Molfino (oro iridato Veterani 2022 nello stile libero e argento nella greco romana) o Michele Maggiale (bronzo mondiale nei 62 kg di greco romana sempre nel 2022), citando soltanto gli ultimi risultati.