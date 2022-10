Lotta : oro mondiale per il C.A.Bologna con Popov in Bulgaria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

MONDIALI VETERANI LOTTA 2022 ORO MONDIALE PER IL C.A.B. CON POPOV IN BULGARIA Si sono svolti e conclusi domenica 9 ottobre a Plovdiv in Bulgaria, i Campionati Mondiali Veterani di Lotta stile libero e greco romana organizzati dalla federazione ospitante e dalla UWW (United World Wrestling) La nazionale italiana si è presentata con una squadra di 10 lottatori tra i quali 4 atleti del Club Atletico Bologna nella Greco Romana: Nella categoria A età da 35 fino a 40 anni – Inarrestabile Dumitru Popov (78 kg) allenatore del Club Atletico Bologna che segna un percorso netto battendo al primo incontro l’atleta Usa Saunders per 5 a 0 e in semifinale travolge il turco Kara per 8 a 0. In finale per l’oro ritrova lo svedese Kantola sua vecchia conoscenza dai mondiali di Perm 2018. In un incontro molto serrato riesce a spuntarla Popov per 3 a 0. Si aggiudica cosi il titolo di Campione del mondo per la terza volta. Nella categoria B fino a 45 anni – sorteggio sfortunato per Marius Iulian Tudor (78 kg) che ha dovuto cedere il passo al kazako Eduard Durmanov, poi argento. In seguito è stato eliminato ai ripescaggi dal kirghizo Azamat Kadyraliev. Nella classe D fino a 55 anni – Alessandro Zappalà (88 kg) anche lui classificato all’ottavo posto, già dolorante per un infortunio in allenamento, è stato sconfitto ed eliminato dallo statunitense Kevin Robert Pine 4-0. Lo stesso Pine è infatti stato battuto dal Greco Chalkias precludendo cosi, il ripescaggio di Zappalà. Nella classe E fino a 60 anni – Corrado Ghidini (100 kg) è stato ripescato dopo la sconfitta con il turco Zeki Bayraktar ed è andato a giocarsi la finale per il bronzo. Ghidini, di fronte al tedesco Frank Drescher, ha ben lottato e ha concluso l’incontro 1-1 ma la medaglia è andata all’avversario che ha infilato il punto per ultimo. È dunque un buon quinto posto. Grande soddisfazione da parte del C.A.B e del Presidente Paolo Landuzzi già all’opera per l’organizzazione dei campionati regionali di Lotta Greco Romana che si svolgeranno a Bologna il 15 ottobre 2022.