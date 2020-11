Molestata in strada la compagna di Skorupski, il rossoblu su tutte le furie

E' durata poco la gioia della vittoria del Bologna sulla Samp di domenica scorsa per il rossoblu Lukasz Skorupski. Mentre il portiere era infatti in trasferta, la sua bellissima compagna, Matilde Rossi, è stata vittima di moltestie verbali da parte di tre uomini. E' successo quando la donna era a passeggio con il figlioletto e il cane.

La Rossi avrebbe incassato pesanti apprezzamenti e epiteti volgari dai tre sconosciuti, come si legge su Il Mattino."Penso che sia molto vigliacco, da parte di tre uomini, prendersela con una ragazza da sola col bambino e il cane e, oltre a non guardare neanche negli occhi tenendo gli occhiali da sole, non rivelare il proprio nome quando chiesto...". L'episodio ha scatenato l'ira del giovatore, che si è sfogato tramite i social, sbottando: "Mxxx ... venite quando ci sono io".