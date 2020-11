Addio a Maradona, Bartoletti: "Pranzammo insieme ascoltando Cristina D’Avena"

"Ai tempi conducevo Pressing e facevamo concorrenza a La Domenica Sportiva. Volevo fare una trasmissione forte, invitai Gullit, che per motivi aziendali fu facile da convincere, poi chiamai Diego. C’era un cachet, che per la verità Gullit accettò, e dissi a Maradona che lo avrebbe incassato di lì a breve. Lui mi rispose quasi seccato: ‘Forse non hai capito. Marino io vengo per la nostra amicizia. Se me lo richiedi non vengo più’. Pranzammo insieme ascoltando un’audiocassetta delle sigle dei cartoni animati di Cristina D’Avena. Questo era Diego Armando Maradona". Così il giornalista Marino Bartoletti in una intervista ad Andrea Scanzi.

"Onoratissima di questa notizia... - ha twittato Cristina D'Avena - mi dispiace tantissimo non essere riuscita a stringerti la mano e a regalarti di persona i miei album... Ciao Campione! Grazie Marino Bartoletti per aver condiviso questo ricordo così tenero!"

