Europei di nuoto, oro per Marco Orsi: "Un sogno che si avvera"

Un altro oro per Marco Orsi che ha conquistato il podio ai Campionati europei di nuoto di Kazan2021, dopo l’argento del giorno prima, ieri il velocista di Budrio è stato protagonista della strepitosa vittoria ottenuta dalla staffetta 4x50 mista maschile.Oltre al titolo continentale, gli azzurri si sono presi il nuovo record del mondo, realizzando una prestazione stellare e fermando il cronometro sul 1’30”14, lasciandosi alle spalle Russia e Olanda, sottolineano dal corpo di polizia, del quale Orsi fa parte.

"Un sogno che si avvera"

Grande soddisfazione per il campione delle Fiamme oro che ha ormai ampiamente dimostrato di aver superato i problemi fisici che per un po’ di tempo ne hanno limitato le prestazioni: “È come un sogno che si avvera - ha detto Orsi dopo la gara - e adesso penso che mi manchi soltanto una medaglia olimpica in palmares. Forse è tardi ma in fin dei conti Parigi non è così lontana. Mai dire mai”.