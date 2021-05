Mihajlovic veggente indovina gli arbitri per Bologna-Juventus

I tifosi del Bologna sono ormai abituati alla personalità esuberante di Sinisa Mihajlovic. Ma le qualità da veggente, quelle proprio non se le aspettava nessuno. Eppure, il tecnico ha sfoderato le sue previsioni sugli arbitri per la partita contro la Juventus con una precisione chirurgica.

Bologna-Juventus, le predizioni di Mihajlovic

Ai microfoni della stampa, dopo la gara di Verona contro l’Hellas, Mihajlovic aveva dichiarato: “Sono sicuro che ci manderanno un arbitro come si deve, visto che ultimamente abbiamo avuto solo esordienti e hanno fatto un po’ di danni", aveva detto il tecnico del Bologna a fine gara. "Ne metteranno uno giusto, un Valeri o un Giacomelli, posso scommetterci quello che volete". Ed in effetti, entrambi sono stati designati per l’ultima di campionato contro la Juve: Valeri arbitro, Giacomelli al VAR. Fortuna o no, Mihajlovic ha senza dubbio messo in mostra doti fino ad ora sconosciute. Cos’altro ci sarà da aspettarsi?