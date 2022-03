Mihajlovic contro la malattia, striscione fuori il Dall'Ara: "Не одустај"

"?? ???????", Ne odustaj, e cioè "non mollare" in serbo. E' l'esortazione di uno striscione comparso sulle cancellate dello stadio Dall'Ara ad augurare buona guarigione a Sinisa MIhajlovic, l'allenatore del Bologna che pochi giorni fa ha ufficializzato di essere alle prese con una recrudescenza della leucemia, male che quasi tre anni fa lo costrinse allo stop forzato e a sottoporsi a un delicato trapianto di midollo.

Terapia innovativa

Il mister Rossoblu, 53 anni compiuti da un mese, come suo costume ormai ha fatto sapere di avere preso già di petto la questione. Il nuovo ciclo di cure dovrebbe iniziare proprio questa settimana, e secondo quanto riportato dal Resto del Carlino Bologna, la terapia alla quale si sottoporrà Miha al reparto di onco ematologia del Sant0Orsola sarà un complicato -e ancora sperimentale- innesto di linfociti T ingegnerizzati e adattati all'uopo per combattere le cellule tumorali.

"Forza mister"

Intanto continuano i messaggi di solidarietà e di augurio da parte di Vip, artisti e politici nei confronti dell'allenatore serbo. Non ultimo il governatore della Regione Stefano Bonaccini, che non ha mancato di riprendere lo striscione in lingua appeso davanti i cancelli dello stadio sintetizzando un "forza mister" da affidare ai social. Anche Gianni Morandi non ha mancato di fare arrivare la sua vicinanza a Sinisa: "Continuo a pensare che lui la battaglia la vincerà una volta per tutte. E in questa battaglia lui sa di non essere solo" ha commentato il Gianni nazionale.