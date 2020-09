Milan-Bologna: 2-0. doppietta di Ibrahimovic

Partita decisa alla fine del primo tempo. Un Bologna tiepido non è riuscito a resistere contro un Milan che sembrava aver carburato molto di più. La sveglia per il Bologvna arriva a fine partita quando si è fatto più aggressivo ma forse troppo tardi. Finisce 1-0 un primo tempo abbastanza tiepido per il Bologna, forse la macchina deve ancora carburare, tempo che ha visto come protagonista il gol di testa di Ibrahimovic. L'inizio è equilibrato. Al 10' minuto Ibrahimovic sfiora pericolosamente il palo rosso-blu. Altri tiri in porta da parte del Milan vengono respinti dalla difesa felsinea che si mostra pronta e ben piazzata. La partita si gioca per ora prevalentemente intorno alla porta del Bologna. Al 34' Ibrahimovic segna il primo gol della serata, i pochi tifosi del San Siro applaudono. Con la testa l'attaccante spinge in porta un assist di Hernandez verso l'angolo sinistro e Skorupski non riesce a parare. 1-0 per il Milan. Al 40' vicinissimo il Bologna a dar pan per focaccia al Milan ma l'operazione fallisce di poco.

inizia il secondo tempo ed è nuovamente Ibrahimovic a creare paura per la porta rosso blu. Poco dopo rigore per il Milan, batte Ibrae infila il pallone sotto la traversa. 2-0 per il Milan. Anche dopo il secondo gol la palla continua a ruotare intorno alla porta rosso-blu ma Skorupski e i difensori non si fan cogliere impreparati e continuano strenuamente a combattere.Al 55' entrano Sansone e Baldursoon al posto di Orsolini e Dominguez. Al 75' hernandez con un tiro al volo centrale costringe Skorupski ad un salto disperato che devia la palla. Al 78' Schouen ci prova tirando forte al limite dell'area una palla centrale che viene respinta da Donnarumma e allontanata di testa dalla difesa rosso-nera. Altri cambi per il Bologna, fanno il loro ingresso Santander e Svanberg al posto di Soriano e Palacio. E' l'ultimo quarto d'ora più il recupero, fa il suo debutto in campionato il giovanissimo Vignato al posto di Barrow. Al 83' ci prova Sansone con una buona palla ficcata da sinistra ma che nuovamente trova il muro di Donnarumma. Il Bologna ora non ha più nulla da perdere e spinge il più possibile in attacco affaticando Donnarumma costretto ad impegnarsi il più possibile ma la partita finisce poco dopo comunque senza nuove reti.

Ammoniti: Castillejo (Mil), Dominguez (BO), Sansone (Bo), Krunic (mil), Gabbia (mil)

Espulsi Dijks (Bo

Pagelle:

Milan: Donnarumma 7, Calabria 6,5, Kjaer 6, Gabbia 6, Hernandez 6,5, Kessie 6, Bennacer 6,5, Castillejo 6,5, Cahhanoglu 6,6, Rebic 5,5, Ibrahimovic 8

Bologna Skorupski: 6, De Silvestri 6, Tomiyasu 6, Danilo 6, Dijks 4,5, Dominguez 6, Schouten 6,5, Orsolini 5,5, Soriano 5,5 Barrow 5,5 Palacio 5,5

Migliori Today:Ibrahimovic 8: il protagonista della partita

Peggiori today:Djiks 4,5 si fa espellere inutilmente