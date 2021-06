Mille Miglia, tanti appassionati per la tappa di Bologna: "Una gioia per gli occhi | VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Più di cinquecento vetture hanno fatto il loro passaggio nel centro di Bologna in occasione della storica manifestazione automobilistica

Tante automobili storiche e d'epoca e tanti appassionati: tutto questo per la Mille Miglia, la storica manifestazione automobilistica che ha sfilato per le strade di Bologna. "Un'emozione incredibile - il commento più diffuso tra gli osservatori - soprattutto nel periodo che stiamo ancora vivendo. Vedere queste auto non capita tutti i giorni". Le vetture, più di cinquecento, sono partite lo scorso mercoledì da Brescia, dove torneranno domani dopo le tappe di Roma e Bologna.

Mille Miglia a Bologna, il centro invaso da auto d'epoca | FOTO