Mille Miglia, stasera le vetture a Bologna

Torna la storica gara delle Mille Miglia. Come ogni anno, le automobili storiche partono da Brescia, passano per Roma per tornare poi nella città lombarda. Tante, lungo questo tragitto, le città che vedranno passare le vetture, tra cui Bologna: questa sera, attorno alle 20.45, la carovana arriverà in via Ugo Bassi, all’altezza di Piazza del Nettuno.

Mille Miglia, più di 500 le auto partecipanti

Le automobili attese sono più di 500, di cui 375 quelle ufficialmente iscritte all’albo 1000 Miglia. Il tema che la kermesse seguirà quest’anno è ‘Crossing the Future’: l’intenzione è quella di affiancare elementi nuovi e innovativi al tradizionale spirito storico della gara. A questo proposito, oltre alle auto d’epoca, ci sarà una sfilata di supercar e hypercar. Dopo la notte a Bologna, le auto ripartiranno nella mattinata di sabato verso Brescia nella quarta e ultima tappa della manifestazione.

Foto sito Mille Miglia