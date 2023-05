Miniolimpiadi 2023, Villa Pallavicini scalda i motori

Villa Pallavicini scalda i motori per il ritorno delle miniolimpiadi. L'appuntamento è per sabato 6 maggio e coinvolge circa 1.200 bambini di alcune scuole materne, elementari e medie della città che si sfideranno in prove atletiche e di abilità nel parco della splendida dimora di Borgo Panigale. Organizzata da Agimap Italia, l'iniziativa è arrivata quest'anno alla sua ventesima edizione.

L'edizione 2023 è stata presentata questa mattina in Comune a Bologna da Carla Brighetti del comitato organizzatore, insieme all'assessora allo Sport di Palazzo D'Accursio, Roberta Li Calzi.

"Bologna è una città ricca di eventi- sottolinea- ma all'apertura ci sarò. Incrociamo le dita per il tempo". Le miniolimpiadi hanno anche il sostegno della Curia. "Sono un'attività che piace ed è fortemente voluta- sottolinea don Marco Baroncini- lo abbiamo visto durante lo stop per la pandemia. Faremo di tutto per mantenerla".

Il programma delle miniolimpiadi 2023 a villa Pallavicini

Dopo la cerimonia di apertura alle 8.30 alla presenza delle autorità cittadine, alle 9 avranno inizio le prove sportive per i bambini, divisi per fasce d'età, che impegneranno tutta la mattina.

Nel pomeriggio spazio invece a tornei di calcio a 7, basket e beach volley per i genitori.

Ogni atleta miniolimpico riceverà alla fine una medaglia a ricordo della sua partecipazione.

Presenti anche la Polizia locale, con i percorsi di guida sicura, e la Croce Rossa, con il presidio di primo soccorso e le attività di educazione sanitaria.