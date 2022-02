Basket in lutto, addio a Claudio Gambini e Vincenzo Palazzolo

Doppio lutto nel mondo del basket bolognese. A distanza di un giorno l'uno dall'altro, sono scomparsi , 68 anni, attivo nel mondo del volontariato sportivo, e cocah 59enne Claudio Gambini, detto ‘Moses’, leggenda della pallacanestro emiliana.

Il primo se l'è portato via una malattia degenerativa , il secondo era stato ricoverato al Maggiore dopo essere stato colpito da un malore durante un match .

Messaggio di cordoglio dalla Basket city. Anche il sindaco Matteo Lepore, che nei palazzetti era di casa, ha voluto ricordare Moses:

"Addio Gambo - ha scritto il primo cittadino affidando il suo ricordo ad un post social - Quando sono cresciuto, la sera dopo le partite mi portavano in pizzeria con la squadra e mio padre. Lo ascoltavo a bocca aperta come fanno i mocciosi quando sentono parlare un gigante. E lui ne diceva di ogni ve lo assicuro, sempre con un sorriso favoloso.

Poi il resto, tra Anzola, il Playground e tanti ragazzi. Fino al Campionato del mondo over 50 con la nazionale.

Andarsene a 60 anni “Moses” è troppo presto, per uno che sapeva giocare in post basso come te, viaggiare in moto e insegnare il basket a chiunque. Un abbraccio alla compagna e agli amici, tanti. Basketcity ti deve ricordare."

(In alto la foto di 'Moses' postata dal sindaco )